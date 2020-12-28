В Подмосковье не будут ужесточать ограничения из-за коронавируса в новогодние праздники

В Московской области в новогодние праздники не будут ужесточать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы открыли музеи, мы ждем гостей на новогодние праздники», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

За прошедшие сутки в области зафиксировано 1606 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Подмосковье заболели более 150 тысяч человек.

Ранее глава Ленинградской области сообщил, что в регионе в период новогодних каникул для детей и подростков введут комендантский час.