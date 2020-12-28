В Новосибирске волонтеры поздравили ветерана ВОВ с наступающим Новым годом

В Новосибирске «Волонтеры Победы» поздравили ветерана ВОВ Михаила Алексеевича Бабкина с наступающим Новым годом. Активисты вручили фронтовику памятный подарок и праздничный продуктовый набор.

Михаил Бабкин воевал на 3-м Белорусском фронте, был участником войны с Литвой и Японией. Награжден «Орденом Отечественной войны II степени», двумя «Орденами Красной звезды», медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенингсберга» и другими. После войны преподавал начальную военную подготовку в школах.

Стоит отметить, что сейчас партия «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» также проводят акцию, в рамках которой вручают фронтовикам телефоны с бесплатной сотовой связью. Всего организаторы передадут более 50 тысяч аппаратов участникам и инвалидам ВОВ. В каждый телефон занесены необходимые полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за фронтовиком соцработника и волонтера.