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Посол РФ в Аргентине раскрыл подробности о предстоящей вакцинации населения «Спутником V»

Тамара Астапенкова
22:25 28.12.2020
По словам Дмитрия Феоктистова, в Аргентину доставили 300 тысяч доз первого компонента российской вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Аргентине 28 декабря в 4 утра по местному времени начался процесс по доставке российской вакцины «Спутник V» в регионы. Ее получат 24 провинции. Об этом рассказал «Звезде» Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Да, действительно, вакцинация начинается завтра. Сегодня в 4 утра по аргентинскому времени начался процесс по доставке вакцины в регионы. Это 24 провинции. Сегодня эта вакцина должна быть доставлена во все уголки страны. Каждой провинции вакцины достанется столько, сколько проживает там населения. Больше всех достанется провинции и городу Буэнос-Айрес. Это порядка 123 тысяч доз. Менее населенные провинции получат меньше доз. В частности, меньше всех получит провинция Огненная Земля - 1300 доз», - рассказал дипломат.

Дмитрий Феоктистов отметил, что в Аргентину доставили 300 тысяч доз первого компонента вакцины, так называемый «первый пузырек».

«Соответственно потребуется “второй пузырек”, второй компонент, который Российский фонд прямых инвестиций должен доставить в Аргентину не позже, чем через три недели, чтобы сделать вот этим же 300 тысячам человек вторую прививку», - рассказал Феоктистов.

Посол добавил, что в первую очередь будут прививаться пожилые люди, старше 60 лет. Также прививку сделают медикам, лицам, которые относятся к группе риска, сотрудникам правоохранительных органов и органов безопасности. По словам Феоктистова, в стране таких лиц примерно четверть населения. Сейчас в Аргентине проживает примерно 43 миллиона человек.

Также посол рассказал, как встречали российскую вакцину, трансляцию которой вели аргентинские каналы.

«Ее встречали с воодушевлением, энтузиазмом, со слезами на глазах. Президент Альберто Фернандес принял летный экипаж, который доставил вакцину в Аргентину. В первый же день желающих поставить себе вакцину в той же провинции Буэнос-Айрес составило 100 тысяч человек», - рассказал Феоктистов.

Ранее стало известно, что Аргентина намерена купить у России 15 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи. Сообщалось, что со вторника, 29 декабря, в стране начнут прививать от коронавирусной инфекции.

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