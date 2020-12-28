В Москве задержана женщина, пытавшаяся продать свою дочь за миллион рублей

В Москве задержана женщина, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, женщина, находясь на территории Тюмени, из корыстных побуждений разместила в Сети информацию о продаже своей малолетней дочери. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи», - сказала она.

В СК сообщили, что все произошло в ноябре 2020 года. Сделка купли-продажи была совершена в одной из гостиниц на севере Москвы. После получения денег и передачи ребенка женщина 1983 года рождения была задержана.

Отмечается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В настоящее время следственные действия продолжаются.