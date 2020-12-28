Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве задержана женщина, пытавшаяся продать свою дочь за миллион рублей

Иван Линдеманн
22:10 28.12.2020
Сделка купли-продажи была совершена в одной из гостиниц на севере столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Москве задержана женщина, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия,  женщина, находясь на территории Тюмени, из корыстных побуждений разместила в Сети информацию о продаже своей малолетней дочери. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи», - сказала она.

В СК сообщили, что все произошло в ноябре 2020 года. Сделка купли-продажи была совершена в одной из гостиниц на севере Москвы. После получения денег и передачи ребенка женщина 1983 года рождения была задержана.

Отмечается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В настоящее время следственные действия продолжаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:21 В стране и мире
Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом
17:58 В стране и мире
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
17:25 В стране и мире
Врачи раскрыли детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
17:10 Эксклюзив
Видео
Эксперт объяснил, как избежать «новогодних» схем мошенничества с банковскими картами
17:00 Армия
Видео
Командующий российскими миротворцами в Карабахе рассказал о новом обмене пленными
Популярное
Популярное
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Назван сжигающий жир продукт
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.