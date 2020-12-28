В Сербии спасли из снежных наносов группу россиян с детьми
Спасатели эвакуировали младенца, 10-летнего ребенка и четырех взрослых.
© Фото: mup.gov.rs
В Сербии эвакуировали застрявших на микроавтобусе в снежных наносах в горах российских туристов. Среди спасенных – 10-летний ребенок и младенец, сообщило министерство внутренних дел страны.
Происшествие произошло в туристическом районе горного массива Златибор, в 200 километрах западнее Белграда.
«Сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД... эвакуировали шестерых граждан России, застрявших в сугробе в местечке Стубло недалеко от Златибора», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что восемь спасателей на четырех пожарных автомобилях эвакуировали младенца, 10-летнего ребенка и четырех взрослых.
Власти напоминают туристам, что в связи со снегопадом необходимо использовать зимнюю экипировку авто и быть внимательнее на дорогах.