В Сербии спасли из снежных наносов группу россиян с детьми

В Сербии эвакуировали застрявших на микроавтобусе в снежных наносах в горах российских туристов. Среди спасенных – 10-летний ребенок и младенец, сообщило министерство внутренних дел страны.

Происшествие произошло в туристическом районе горного массива Златибор, в 200 километрах западнее Белграда.

«Сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД... эвакуировали шестерых граждан России, застрявших в сугробе в местечке Стубло недалеко от Златибора», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что восемь спасателей на четырех пожарных автомобилях эвакуировали младенца, 10-летнего ребенка и четырех взрослых.

Власти напоминают туристам, что в связи со снегопадом необходимо использовать зимнюю экипировку авто и быть внимательнее на дорогах.