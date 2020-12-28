Затонувшее судно «Онега» перед выходом в рейс проверяли норвежские службы

Затонувшее судно «Онега» выходило в свой последний рейс из норвежского порта Киркенес, где его проверяли соответствующие службы. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, именно они и разрешили траулеру выйти в море.

«Сейчас соответствующие структуры проводят проверочные мероприятия, это контроль федерального уровня, будут установлены детали. Но исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствующих выходу в море, не было», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чибис отметил, что до сих пор в море выходит много судов, срок службы которых превышает десятки лет.

«До исследования всех причин трагедии, завершения всех поисковых мероприятий я не стал бы делать вывод о том, в каком состоянии находилось судно, почему и прочее», - подчеркнул губернатор.

По его словам, в настоящее время стоит поддержать близких погибших рыбаков и завершить поисково-спасательные работы.

«Онега» была построена в 1979 году. Судно затонуло утром в понедельник, 28 декабря, в Баренцевом море. На борту находились 19 членов экипажа. Спасти удалось двоих, поиски других продолжаются.