Владимир Путин уточнил определение Совета безопасности России. В указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что СБ - это конституционный совещательный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.

Также в задачи Совбеза входит охрана суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз.

Кроме того, в число функций СБ включено рассмотрение вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории России и призывов к таким действиям.

Ранее президент свои указом запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и зарубежные счета.