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Путин уточнил определение Совета безопасности России

Иван Линдеманн
21:25 28.12.2020
СБ РФ - это конституционный совещательный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.
Путин уточнил определение Совета безопасности России
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин уточнил определение Совета безопасности России. В указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что СБ - это конституционный совещательный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.

Также в задачи Совбеза входит охрана суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз.

Кроме того, в число функций СБ включено рассмотрение вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории России и призывов к таким действиям.

Ранее президент свои указом запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и зарубежные счета.

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