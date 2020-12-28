Елочный винтаж: какие новогодние украшения могут стоить миллион рублей

Перед Новым годом отдать около полумиллиона рублей за елочной украшение вполне реальная ситуация. И речь идет не о бриллиантах, а о старой советской игрушке - на прищепке, из папье-маше или ваты. Именно на такие раритеты коллекционеры устраивают настоящую охоту. Проводятся даже специальные аукционы.

Некоторые подумают, чем тут можно хвалиться, ведь советские елочные игрушки можно найти в каждой третьей квартире. Однако, в большинстве случаев, это стандартные сосульки, шарики и Деды Морозы со Снегурочками. А вот игрушки сделанные вручную, еще и до войны, найти очень сложно.

«В основном советская елочная игрушка, которая на мировом уровне признается коллекционной ценностью, это с 1937 года, когда у нас стали разрешать елки, по 1966 год, когда перестали делать их в единственных экземплярах в мастерских вручную, а поставили на поток», - объяснила искусствовед, коллекционер Жанна Полански.

Каждая такая игрушка - уникальна. Не найдется двух одинаковых балерин, звездочетов или лесовичков, потому и цены соответствующие. Самые простые стеклянные шары, но раскрашенные вручную, стоят от 500 рублей и выше.

Но есть и такие экспонаты, за которые коллекционеры готовы растерзать друг друга. Ценник у таких украшений - космический. К примеру, за скромную Настеньку из сказки «Аленький цветочек» просят совсем не скромные 65 тысяч рублей. Полный набор Чиполино отдают за 490 тысяч. А мальчик с лопаткой на прищепке стоит миллион рублей.

Цена елочной игрушки зависит и от тематики. Одни из самых дорогих те, что отражают важные моменты в жизни страны. В этом году желающих купить «дух того времени» особенно много.

«В Москве в ноябре - декабре купить игрушки из СССР хотели в два раза больше пользователей, чем в прошлом году. А в Санкт-Петербурге старые украшения искали на 69% чаще», - рассказала Дарья Кишинская.

С чем связано повышение спроса на советские игрушки, маркетологи сказать затрудняются. Но вместе со спросом выросли и цены. В среднем, обычная, ничем не примечательная, елочная игрушка времен СССР стоит 300 рублей. А вот игрушки из ваты, картона и других материалов - отдельная история.

Еще в 1950-х выпускали коллекционные игрушки, которые выше стандартных на пару сантиметров. Таких совсем не много и они очень дорогие. Есть вообще отдельная каста игрушек, выпущенных к важным мероприятиям. Например, к московской Олимпиаде. Цена таких - заоблачная. Поэтому если вдруг в вашем ящике с игрушками попадется что-нибудь стоящее, то можно преподнести себе новогодний подарок.