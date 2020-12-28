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Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне ФРГ

Иван Линдеманн
20:53 28.12.2020
В январе начнутся работы на двух параллельных ветках газопровода в исключительной экономической зоне Дании.
Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне ФРГ
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

В исключительной экономической зоне Германии завершены работы по прокладке 2,6 километра труб газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на Nord Stream 2 сообщило агентство DPA.

По данным СМИ, в январе начнутся работы на двух параллельных ветках газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

«О других деталях мы пока не можем сообщить», - отметили в компании.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено. Как подчеркнул политик, сейчас газопровод находится в высокой степени готовности.

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