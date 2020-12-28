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Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом

Иван Линдеманн
20:21 28.12.2020
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом
© Фото: kremlin.ru

Лица с двойным гражданством не могут быть членами Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Заместителем председателя Совета безопасности, секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета безопасности и членами Совета безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», - отмечается в тексте указа.

Кроме того,  членам СБ РФ нельзя открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые расположены за пределами России.

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