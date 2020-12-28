Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса

Российское правительство подумает над дополнительными мерами по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

«83,7% – это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше 50% из них получили поддержку, спасибо большое. Был целый ряд мер поддержки реализован. Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось ее получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране», - сказал Борис Титов.

Он добавил, что сегодня бизнесу живется непросто, но благодаря взвешенной политике по карантинным мерам, «в целом пока закрытия нет».

Титов считает, что бизнесу все-таки нужна дополнительная поддержка. Он предложил продлить программу льготных кредитов на возобновление деятельности и полное списание задолженностей с предприятий, сохранивших на сегодняшний день штат сотрудников на 80%.