Венгрия получила шесть тысяч доз «Спутника V»

В Венгрию поступили шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжается на основе нашей договоренности», - добавил он.

Также глава МИД сообщил, что венгерские специалисты продолжат изучение российского препарата.

Напомним, что Венгрия - первая страна Евросоюза, куда были доставлены образцы «Спутника V». А планы поставки министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили 27 ноября на состоявшемся в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В странах Евросоюза масштабная прививочная кампания стартовала в воскресенье, 27 декабря.