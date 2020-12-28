В Ленобласти с 30 декабря введут комендантский час для детей

С 30 декабря по 10 января в Ленинградской области будет действовать комендантский час для детей и подростков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что несовершеннолетним нельзя будет находиться на улицах, стадионах, в парках, транспорте и торговых центрах без родителей с 21:00 до 06:00.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, мера связана с распространением коронавирусной инфекции.