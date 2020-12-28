Движение остановлено: в Забайкалье с рельсов сошли 29 грузовых вагонов

В понедельник, 28 декабря, на на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Об этом сообщили в региональном в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«28 декабря 2020 года в 16:12 по Москве на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 29 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Также отсутствует угроза экологической безопасности.

«Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Движение поездов по перегону временно приостановлено», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода вагонов создан оперативный штаб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.