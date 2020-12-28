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«Спутник V» против коронавируса: как в регионах России проходит вакцинация населения

Иван Линдеманн
Константин Коковешников
19:25 28.12.2020
В Москве бесплатная вакцинация от коронавируса стала доступна новым категориям граждан: сотрудникам правоохранительных органов, работникам сферы общепита, ЖКХ, спорта, а также волонтерам, занятым в некоммерческих и религиозных организациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С понедельника, 28 декабря, в Москве бесплатная вакцинация от коронавируса стала доступна новым категориям граждан: сотрудникам правоохранительных органов, работникам сферы общепита, ЖКХ, спорта, а также волонтерам, занятым в некоммерческих и религиозных организациях. На прививку теперь записывают и москвичей старше 60 лет. Набирает обороты также вакцинация в Вооруженных силах.

«Делаю вторую инъекцию препарата «Спутник V». Каких-то особенных изменений в организме, самочувствии после первой мною не было отмечено», - поделился майор Казаков Константин из Бурятии.

До полной победы над коронавирусом еще далеко, но самочувствие тех, кто три недели назад получил первую прививку, внушает оптимизм. Говоря языком космонавтов, «Спутник V» совершил первый из двух витков и почти готов выйти на расчетную орбиту, то есть выработать иммунитет в отдельно взятом организме.

«Я себя прекрасно чувствовала, занималась спортом, вела обычный образ жизни. Никаких ни головных болей, ни температуры не было, ни аллергических реакций. Все хорошо», - рассказала Наталья Федчина.

Словами «Это здорово!» и «По себе скажу: реально работает» о начале вакцинации людей старше 60 лет объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Одной из первых в очередь на прививку записалась пенсионерка Татьяна Ветракова. Сделать это она решила еще во время вакцинации против гриппа.

«Во-первых, чтобы свобода передвижения была безболезненная. Во-вторых, чем больше людей вакцинируется, тем быстрее закончится пандемия. В советское время родились - там все прививки мы делали, не обсуждали, поэтому я нашим врачам и ученым доверяю полностью», - объяснила женщина.

Возраст самого старшего из участников - 87 лет. Это бывший физик Сергей Ветошкин, который полжизни проработал на ядерных полигонах. Говорит, что поставить прививку решил, чтобы провести с родными новогодние праздники.

«У меня дети очень неспокойные. А внук приходил ко мне от них, и тут панику устроили. Ну а теперь мне к сыну в гости 1 января поехать, надо подстраховаться», - рассказал мужчина.

Единственное противопоказание - проблемы со здоровьем. Людям с хроническими заболеваниями по-прежнему предлагают воздержаться от вакцинации. Для того, чтобы выработать иммунитет, организму требуются сила и как можно больше белка, например мяса.

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