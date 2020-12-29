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Врач оценил опасность нового «британского» штамма коронавируса

Владимир Расходчиков
06:01 29.12.2020
Врач инфекциониста и вакцинолог озвучил число уже найденных мутаций коронавируса и объяснил, в каком направлении вирус может мутировать и дальше.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании и нескольких европейских странах, не является чем-то необычным. По мнению главного врача медицинского центра, врача инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, это естественная эволюция COVID-19. В студии ток-шоу «Открытый эфир» эксперт предположил, что ожидать человечеству от вируса в дальнейшем.

«Нет, болезни не разные. А хотите страшные известия? Из 5000 проб, которые были проанализированы, нашли 1400 мутаций. То есть каждая третья проба была с мутацией. Это получается из 80-ти миллионов заболевших людей уже 25 миллионов с мутировавшим вирусом. И как жить дальше? Поймите, вирусы мутируют всегда. Это уже 8-я генерация вируса, уже 3 эволюционные ветви вируса идет. Катастрофы в этом нет никакой, вопрос как к этому относиться, преподносить. Вирус всегда будет мутировать в сторону более легкого размножения среди людей для того, чтобы быстрее передаваться, в том числе и детям, и взрослым. Но при этом - не убивать своего хозяина, не вызывать осложнений. То есть вирус будет ослабевать с эволюцией, но легче передаваться», - заявил врач.

Распространение нового варианта COVID-19 под названием VOC-202012/01 спровоцировало закрытие воздушного сообщения с Великобританией. Россия уже продлила приостановку полетов до 12 января. Всего авиасообщение с Великобританией прекратили уже более 50 государств.

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