Путин и Нетатьяху обменялись поздравлениями с Новым годом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, подтвердив обоюдный настрой на наращивание сотрудничества, в том числе в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили региональную проблематику, акцентировав внимание на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Российский лидер тепло поздравил премьер-министра Израиля и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.

Ранее президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин отметили эффективные усилия двух стран по борьбе с коронавирусом. В телефонном разговоре лидеры указали на важность кооперации при производстве вакцин и поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.