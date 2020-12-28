В стране и мире Мишустин назначил нового главу Росстандарта Иван Линдеманн Им стал Антон Шалаев, который до этого занимал пост заместителя главы ведомства. © Фото: rst.gov.ru Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии назначен Антон Шалаев, который до этого занимал пост заместителя главы ведомства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», - сказано в сообщении правительства. Шалаеву 42 года. Пост замруководителя Росстандарта он занимал с 2016 года. Шалаев курировал направления, связанные с вопросами реализации госполитики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и развития международного сотрудничества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика