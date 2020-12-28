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Эксперт рассказал, какое растительное масло лучше использовать для приготовления новогодних блюд

Тамара Астапенкова
18:48 28.12.2020
По словам Екатерины Нестеровой, жарить на нерафинированном масле лучше не стоит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: RitaE, Pixabay

Во время приготовления угощений к новогоднему столу хозяйки используют растительное масло. Каким лучше заправлять салат, а какое масло использовать для жарки, рассказала телеканалу «Звезда» директор по техническому регулированию Масложирового союза России Екатерина Нестерова.

«Для заправки салатов можно использовать нерафинированные масла. Это те масла, которые имеют вкус и запах. У россиян самое распространенное масло - это подсолнечное. И многие любят, чтобы салат был заправлен маслом с характерным привкусом и ароматом семян подсолнечника. Также можно заправить салат оливковым маслом холодного отжима», - рассказала эксперт.

Екатерина Нестерова уточнила, что для заправки салатов можно использовать то масло, которое любят в семье. Для этого подходит и горчичное, но оно имеет специфический вкус и запах семян горчицы, поэтому его не все любят.

«Жарить на нерафинированном масле лучше не стоит, поскольку в нем содержатся те вещества, которые при высокой температуре могут негативно сказаться на органолептике. В таком масле есть фосфолипиды. К примеру, вы налили масло на сковороду, а оно вдруг начало пениться. Это происходит из-за того, что в нем есть фосфолипиды. С одной стороны, они полезны для нашего организма, с другой - будут увеличивать количество нагара, наши продукты будут подгорать. Эти вещества не предназначены для того, чтобы их грели», - пояснила Екатерина Нестерова.

Эксперт уточнила, что жарить предпочтительнее на рафинированном масле, из которого удалены вещества, придающие ему вкус и запах. В этом случае жаренные на нем продукты не будут иметь посторонних запахов.

«Не совсем согласна, что на топленом масле лучше жарить. Сейчас появились различные смеси для жарки, на них тоже можно обращать внимание. Чем в масле больше насыщенных жирных кислот, тем оно более стабильно к тем температурам, которым мы его подвергаем во время жарки. Оно меньше окисляется», - рассказала Нестерова.

Она добавила, что жарку нельзя назвать правильной обработкой продукта. Но большинство россиян любят жареные картошку и мясо, поэтому в этом случае лучше отдавать предпочтение рафинированным дезодорированным маслам. Нестерова уточнила, что масло нужно использовать в небольшом количестве.

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