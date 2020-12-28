Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

Министерство юстиции впервые включило физические лица в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранных агентов.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр…включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что 25 декабря Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ с помощью финансирования из-за рубежа. Далее закон поступит на подпись к президенту.

Согласно документу, иностранными агентами могут признать физических лиц, например, аккредитованных в РФ иностранных журналистов, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием. СМИ будут обязаны маркировать материалы таких лиц.