Врач назвал лекарства, необходимые для новогодней ночи

Ферменты, антигистаминные препараты, антисептики и средства для оказания первой помощи при травмах должны обязательно быть в домашней аптечке во время празднования Нового года. Об этом заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский. Как пояснил медик, ферменты помогут пищеварению справиться с последствиями переедания.

«В новогоднюю ночь порекомендовал бы иметь ферменты в аптечке, потому что мы все кушаем достаточно много, а это ночь, и не всегда организм справляется с этим», - цитирует Введенского агентство «Москва».

Антигистаминные понадобятся в случае возникновения аллергии, а антисептики, бинты и ватно-марлевые повязки будут нужны, если возникнет необходимость оказать первую помощь при травмах.

Введенский также напомнил, как в Москве во время праздничных каникул будет организована работа медучреждений. По словам врача, дежурных врачей можно будет вызвать на дом до 19:30.

Ранее диетолог посоветовал с осторожностью употреблять в пищу в новогоднюю ночь некоторые виды рыб, икру и экзотические морепродукты, способные резко ухудшить самочувствие некоторых людей из-за аллергенов в составе.