Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января

Россия до 23.59 12 января 2021 года продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», - сказано в сообщении.

Полеты между Москвой и Лондоном были временно прекращены неделю назад. Причиной стал обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова постановила всем прибывающим из Соединенного Королевства россиянам отбывать двухнедельный карантин.

Всего авиасообщение с Великобританией прекратили уже более 50 государств.