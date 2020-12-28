Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
Причиной стал обнаруженный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса.
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Россия до 23.59 12 января 2021 года продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», - сказано в сообщении.
Полеты между Москвой и Лондоном были временно прекращены неделю назад. Причиной стал обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова постановила всем прибывающим из Соединенного Королевства россиянам отбывать двухнедельный карантин.
Всего авиасообщение с Великобританией прекратили уже более 50 государств.