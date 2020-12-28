Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили эффективные усилия двух стран по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что президент России и председатель КНР провели телефонный разговор, в ходе которого также указали на важность кооперации при производстве вакцин.

Кроме того, стороны выразили готовность активизировать координацию на международной арене.

«Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе», - говорится в сообщении.

Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и договорились и далее оставаться в постоянном рабочем контакте.