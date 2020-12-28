Санитарный врач рассказал, как встретить Новый год в компании и не заболеть

Главное правило, которого нужно придерживаться во время новогодних торжеств, - это хорошее проветривание помещений и дезинфекция вентиляции в общественных местах. Об этом рассказал «Звезде» санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

«Корпоративы все равно будут проходить. Поэтому нужно проветривать помещения. А в общественных местах достаточно хорошей вентиляции, поскольку во многих зданиях проветривание невозможно. Важно, чтобы она обязательно подлежала дезинфекции», - рассказал эксперт.

Он уточнил, что если в помещении работает приточная или вытяжная система вентиляции, то ее необходимо дезинфицировать в обязательном порядке. Санитарный врач добавил, что из-за пандемии коронавируса лучше не собираться большими компаниями для празднования Нового года.

«Тут речь идет о том, что даже когда одна семья собирается и один вирусоноситель, то он, безусловно, заразит всех. Получается, нескольким семьям лучше не собираться. И важно соблюдать дистанцию, регулярно проветривать», - пояснил Дубинин.

Он рассказал, что помещение, в котором собрались гости на праздник, нужно проветривать, как в школе, каждые 45 минут.

«Правильное проветривание - это когда делается перерыв в мероприятии. Все вышли, открыли полностью окна, воздух поменялся», - рассказал врач.

По его словам, в наших квартирах вентиляция недостаточно хорошо работает, чтобы обеспечить чистый воздух для компании, отмечающей новогодний праздник. Николай Дубинин добавил, что все гости должны обязательно выходить во время проветривания, чтобы воздух в помещении поменялся.