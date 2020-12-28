Врачи раскрыли детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пыталась справиться с инфекцией самостоятельно и неделю лечилась дома. После того, как народной артистке СССР стало плохо, ее экстренно госпитализировали.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы №122 имени Соколова, где лежит актриса, у нее обширное поражение легких. В настоящее время Фрейндлих находится в реанимации.

По словам врачей, состояние артистки стабильное. Необходимые препараты и оборудование для ее лечения в больнице имеются.

Ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором с 1983 года служит Фрейндлих, рассказали, что в настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.