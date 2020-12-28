Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскрыл подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. По словам Кадырова, два террориста атаковали сотрудников ППС в попытке завладеть их оружием. Нападение произошло в центре города, где правоохранители несли службу.

В результате атаки вооруженных ножами боевиков погиб полицейский. Ответным огнем террористы были уничтожены. Также в результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Как подчеркнул Кадыров, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По словам главы Чечни, личности террористов установлены. Речь идет о двух братьях - выходцах из Республики Ингушетия. Они переехали в Чечню в 2012 году и работали в одной из пекарен.

Кадыров выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего полицейского.