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Умер один из создателей мультфильмов «Губка Боб» и «Эй, Арнольд!»

Светлана Иванова
16:41 28.12.2020
О причинах смерти мультипликатора Так Такер не сообщается.
Умер один из создателей мультфильмов «Губка Боб» и «Эй, Арнольд!»
© Фото: Public Domain, Wikimedia

Американский мультипликатор Так Такер умер в возрасте 59 лет. Как передает Variety, об этом сообщила семья Такера, при этом о причинах смерти данных нет.

Такер работал в качестве главного художника раскадровки над мультипликационными сериалами «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эй, Арнольд!». Кроме того, мужчина был задействован как режиссер в полнометражном мультфильме «Арнольд!».

Среди других работ Такера  значатся: «Русалочка», снятая студией Walt Disney, «Да здравствует король Джулиан!», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Ох уж эти детки!» и «Симпсоны».

Последним проектом Такера в качестве художника раскадровки для новых серий мультсериала «Бургеры Боба», находящийся в настоящее время в производстве. Мультипликатор также преподавал графический и анимационный дизайн в Университете Лонгвуда в Фармвилле, штат Вирджиния.

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