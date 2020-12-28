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Гинцбург рассказал о самочувствии участвующих в испытаниях «Спутник V» пожилых людях

Тамара Астапенкова
16:27 28.12.2020
По словам главы НИИ Гамалеи, участники испытаний чувствуют себя хорошо.
Гинцбург рассказал о самочувствии участвующих в испытаниях «Спутник V» пожилых людях
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Участники испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» старшего поколения чувствуют себя хорошо. Об этом заявил глава НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вообще там никаких проблем, они забыли, что они получили, живут и радуются», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее глава Минздрава сообщил, что одобрено применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. По словам Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата для людей старшего поколения.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Минобороны совместно с НИИ Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. Препарат прошел все необходимые проверки, отмечается его безопасность и эффективность.

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