Гинцбург рассказал о самочувствии участвующих в испытаниях «Спутник V» пожилых людях

Участники испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» старшего поколения чувствуют себя хорошо. Об этом заявил глава НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вообще там никаких проблем, они забыли, что они получили, живут и радуются», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее глава Минздрава сообщил, что одобрено применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. По словам Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата для людей старшего поколения.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Минобороны совместно с НИИ Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. Препарат прошел все необходимые проверки, отмечается его безопасность и эффективность.