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МИД РФ объявил о высылке болгарского дипломата

Иван Линдеманн
16:26 28.12.2020
Митко Борисову предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство иностранных дел России объявило о высылке болгарского дипломата Митко Борисова. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, это является зеркальным ответом на аналогичные меры Болгарии.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Нота министерства об объявлении помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова персоной нон грата была вручена в понедельник, 28 декабря, болгарскому послу Атанасу Крыстину. 

В заявлении МИД говорится, что Борисову предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

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