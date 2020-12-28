МИД РФ объявил о высылке болгарского дипломата

Министерство иностранных дел России объявило о высылке болгарского дипломата Митко Борисова. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, это является зеркальным ответом на аналогичные меры Болгарии.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Нота министерства об объявлении помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова персоной нон грата была вручена в понедельник, 28 декабря, болгарскому послу Атанасу Крыстину.

В заявлении МИД говорится, что Борисову предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.