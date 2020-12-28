Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео

Схватка двух варанов в южноафриканском национальном парке Крюгера попала на видео. Запись поединка между рептилиями была опубликована на официальном канале заповедника в YouTube.

На кадрах запечатлено, как ящерицы, стоя на задних лапах, набрасываются друга на друга. Вараны обмениваются ударами и поочередно перебрасывают друг друга через себя. Противники встретились достойными, примерно разные по силе и ловкости животные не дали возможность предугадать исход поединка.

Схватка, длившаяся около 5 минут, завершилась, когда одна рептилия обездвижила другую, забравшись на спину и отрезав пути к отступлению.

Нильский варан - одна из самых распространенных ящериц на африканском континенте. Его длина достигает двух метров. Ареал обитания животного простирается южнее Сахары и от верхнего течения Нила по всему континенту за исключением пустынь в Сомали, Намибии, Ботсване и ЮАР.