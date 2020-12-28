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Путин выразил соболезнования родным моряков с «Онеги»

Тамара Астапенкова
16:00 28.12.2020
Президент РФ направил телеграмму губернатору Мурманской области Андрею Чибису.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших в Баренцевом море членам экипажа рыболовецкого судна «Онега». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна “Онега”. Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», - говорится в телеграмме.

О крушении рыболовецкого судна «Онега» стало известно утром 28 декабря. Сообщалось, что на борту находились 19 членов экипажа. Катастрофа произошла в сильный шторм.

В район Баренцева моря был направлен противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил. По информации Минобороны, запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил около 12 часов.

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