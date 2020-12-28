Жигунов госпитализирован с коронавирусом

В Ялте госпитализирован с коронавирусной инфекцией актер Сергей Жигунов. Об этом заслуженный артист РФ сообщил в своем Instagram.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны», - написал артист.

По его словам, он не унывает из-за сложившейся ситуации и, несмотря на отсутствие обоняния и вкуса, будет смотреть на новогодний салат и вспоминать ощущения.

© zhigunov_sergey, Instagram

«Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим», - написал Сергей Жигунов.

Ранее стало известно, что Алиса Фрейндлих попала в реанимацию из-за коронавируса. Она была госпитализирована еще 25 декабря. Как сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором Фрейндлих служит с 1983 года, состояние знаменитой актрисы стабильное.