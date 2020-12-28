Назван сжигающий жир продукт

Британский диетолог Роб Хобсон заявил, что употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Кроме того, специалист добавил, что яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

«В 100 граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», — передает слова эксперта The Sun.

Также специалист рассказал, что клетчатка способствует лучшему регулированию баланса бактерий в кишечнике, что помогает снижать вес и уменьшать скорость накопления жира в организме.