В России все регионы сделали 31 декабря выходным
Северная Осетия последними из регионов РФ приняла такое решение.
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Власти Северной Осетии объявили 31 декабря выходным днем. Таким образом, жители всех регионов России в последний день 2020 года будут отдыхать.
Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других субъектах России.
Ранее Владимир Путин призвал глав регионов страны сделать 31 декабря выходным днем. Президент отметил, что работа в этот день «очень своеобразная». По его словам, данное решение нельзя принять на федеральном уровне, поскольку такие полномочия имеются только у субъектов РФ.