В стране и мире В России все регионы сделали 31 декабря выходным Тамара Астапенкова Северная Осетия последними из регионов РФ приняла такое решение. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Власти Северной Осетии объявили 31 декабря выходным днем. Таким образом, жители всех регионов России в последний день 2020 года будут отдыхать. Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других субъектах России. Ранее Владимир Путин призвал глав регионов страны сделать 31 декабря выходным днем. Президент отметил, что работа в этот день «очень своеобразная». По его словам, данное решение нельзя принять на федеральном уровне, поскольку такие полномочия имеются только у субъектов РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика