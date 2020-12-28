Опубликованы новые кадры с места нападения на полицейских в Грозном

В социальных сетях появилась новая видеозапись с места нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. На кадрах - из машины выходят несколько полицейских и направляются к дороге, где произошло ЧП.

Неизвестные напали на правоохранителей у дома Моды. По данным СМИ, погиб один полицейский, второй был тяжело ранен. Один из нападавших был ликвидирован.

Отмечается, что неизвестные были вооружены ножами. Других подробностей пока нет.