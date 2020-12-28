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Опубликованы новые кадры с места нападения на полицейских в Грозном

Иван Линдеманн
15:28 28.12.2020
По данным СМИ, погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.
© Видео: news_russia27, Instagram © Фото: news_russia27, Instagram

В социальных сетях появилась новая видеозапись с места нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. На кадрах - из машины выходят несколько полицейских и направляются к дороге, где произошло ЧП.

Неизвестные напали на правоохранителей у дома Моды. По данным СМИ, погиб один полицейский, второй был тяжело ранен. Один из нападавших был ликвидирован.

Отмечается, что неизвестные были вооружены ножами. Других подробностей пока нет.

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