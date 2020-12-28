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Новак выразил уверенность, что «Северный поток - 2» будет достроен

Светлана Иванова
15:29 28.12.2020
Строительство газопровода «Северный поток – 2» находится в высокой степени готовности.
Новак выразил уверенность, что «Северный поток - 2» будет достроен
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» будет завершено. Как подчеркнул политик, сейчас газопровод находится в высокой степени готовности.

«Уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», - заявил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он подчеркнул, что в реализации этого коммерческого проекта заинтересованы европейские партнеры, «в доставке высокоэкологичного источника энергии».

Российский вице-премьер также оценил ущерб от санкций, которые планирует ввести США в отношении «Северного потока-2». По мнению Новака, ограничительные меры несут негативный характер для коммерческих проектов, и придется под них подстраиваться.

«Мы будем продолжать работать, как и работали в этих условиях», - добавил он.

Ранее в ходе большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено. Как пояснил глава государства, этот проект выгоден для европейских стран, включая Германию. При этом, как полагают в Кремле, американские рестрикции против газопровода могут усложнить его реализацию.

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