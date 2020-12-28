В стране и мире Коронавирус СМИ: на границе Финляндии с Россией выявили «британский» штамм коронавируса Анна Назайкина Новый штамм COVID-19 на 70% более заразный. © Фото: Aneta Esz, Pixabay.com В финском районе Кюменлааксо, на границе с российским Выборгом, зарегистрировали первый случай инфицирования новым «британским» штаммом коронавируса. «Первый носитель был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). Прибыл из Великобритании», - сообщает газета Kouvolan Sanomat. С целью остановить распространение инфекции, медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения. Ранее министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии призвало приехавших в страну 7 декабря и позднее, сдать тест на COVID-19. Более недели назад появилась информация о том, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщается, данный тип на 70% более заразный, в то же время данных по летальности на данный момент недостаточно. Многие страны, включая РФ, приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика