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СМИ: на границе Финляндии с Россией выявили «британский» штамм коронавируса

Анна Назайкина
15:20 28.12.2020
Новый штамм COVID-19 на 70% более заразный.
СМИ: на границе Финляндии с Россией выявили «британский» штамм коронавируса
© Фото: Aneta Esz, Pixabay.com

В финском районе Кюменлааксо, на границе с российским Выборгом, зарегистрировали первый случай инфицирования новым «британским» штаммом коронавируса.

«Первый носитель был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). Прибыл из Великобритании», - сообщает газета Kouvolan Sanomat.

С целью остановить распространение инфекции, медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения. Ранее министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии призвало приехавших в страну 7 декабря и позднее, сдать тест на COVID-19.

Более недели назад появилась информация о том, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщается, данный тип на 70% более заразный, в то же время данных по летальности на данный момент недостаточно. Многие страны, включая РФ, приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

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