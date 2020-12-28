В Минздраве Подмосковья назвали даты, когда не будет проводиться вакцинация от COVID-19

В Московской области не будут проводить вакцинацию от коронавируса только два праздничных дня, а не неделю. В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что речь идет о 1 и 7 января, во все остальные даты прививать население будут по записи.

В понедельник, 28 декабря, в Подмосковье началась вакцинация пожилых людей. Теперь от коронавируса могут привиться жители старше 60 лет.

«Прошу глав городских округов активно включиться в информационную кампанию. В праздничные дни вакцинация будет продолжена», - сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, передает «360».

Губернатор области Андрей Воробьев попросил наладить работу портала госуслуг, чтобы все желающие получить вакцину понимали порядок подачи заявления и видели свою очередь.

По данным регионального Минздрава, в Подмосковье в настоящее время открыты 94 пункта вакцинации.

Прививать пожилых граждан с 28 декабря начали и в Москве.