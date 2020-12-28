Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве Подмосковья назвали даты, когда не будет проводиться вакцинация от COVID-19

Иван Линдеманн
15:11 28.12.2020
Речь идет о 1 и 7 января, во все остальные даты прививать население будут по записи.
В Минздраве Подмосковья назвали даты, когда не будет проводиться вакцинация от COVID-19
© Фото: Nicolas Armer, dpa, Globallookpress

В Московской области не будут проводить вакцинацию от коронавируса только два праздничных дня, а не неделю. В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что речь идет о 1 и 7 января, во все остальные даты прививать население будут по записи.

В понедельник, 28 декабря, в Подмосковье началась вакцинация пожилых людей. Теперь от коронавируса могут привиться жители старше 60 лет.

«Прошу глав городских округов активно включиться в информационную кампанию. В праздничные дни вакцинация будет продолжена», - сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, передает «360».

Губернатор области Андрей Воробьев попросил наладить работу портала госуслуг, чтобы все желающие получить вакцину понимали порядок подачи заявления и видели свою очередь.

По данным регионального Минздрава, в Подмосковье в настоящее время открыты 94 пункта вакцинации.

Прививать пожилых граждан с 28 декабря начали и в Москве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:28 В стране и мире
Видео
Опубликованы новые кадры с места нападения на полицейских в Грозном
15:29 В стране и мире
Новак выразил уверенность, что «Северный поток - 2» будет достроен
14:28 Эксклюзив
Племянница одного из выживших моряков с «Онеги» рассказала о трагедии
13:16 В стране и мире
В БДТ рассказали о состоянии Фрейндлих
09:05 В стране и мире
Видео
Мокрый снег и настоящие морозы: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в регионах России
Популярное
Популярное
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Видео
Очевидцы заметили таинственные объекты «сигаретообразной» формы в Калифорнии
NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Ученые рассказали, как не поправиться на новогодних праздниках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.