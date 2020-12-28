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В Кремле объяснили отсутствие у Путина прививки от COVID-19

Ян Брацкий
14:06 28.12.2020
По словам пресс-секретаря президента, глава государства самостоятельно примет решение о вакцинации после того, как ознакомится с отчетами Минздрава.
В Кремле объяснили отсутствие у Путина прививки от COVID-19
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Отсутствие у президента Владимира Путина прививки от новой коронавирусной инфекции никак не сказывается на доверии к российской вакцине от COVID-19. В этом уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в России идет процесс вакцинации населения, увеличивается количество лекарственных препаратов, растут объемы их производства.

«Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение», - добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет. На сегодняшний день вакцинация остается единственным действенным способом профилактики коронавируса.

В России всем желающим прививают вакцину «Спутник V». Это совместная разработка ученых их центра имени Гамалеи и экспертов Минобороны. Испытания лекарства показали его высокую надежность и безопасность.

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