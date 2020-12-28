СМИ: в Грозном неизвестные напали на полицейских

В Грозном у Дома моды произошло нападение на полицейских. Видеозапись случившегося опубликована в социальных сетях.

По информации источников «Интерфакса» и ТАСС, в результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.

Также СМИ сообщают, что нападавшие были вооружены ножами. Один из них был ликвидирован на месте. Других подробностей не приводится.