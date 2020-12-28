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СМИ: в Грозном неизвестные напали на полицейских

Иван Линдеманн
14:57 28.12.2020
По неподтвержденной информации, в результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.
© Видео: Алекс-Новости, "ВКонтакте" © Фото: Алекс-Новости, "ВКонтакте"

В Грозном у Дома моды произошло нападение на полицейских. Видеозапись случившегося опубликована в социальных сетях.

По информации источников «Интерфакса» и ТАСС, в результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.

Также СМИ сообщают, что нападавшие были вооружены ножами. Один из них был ликвидирован на месте. Других подробностей не приводится.

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