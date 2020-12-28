Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с COVID-19 в РФ к весне

Если после Нового года в России вакцинация будет продолжаться и пойдет в более активной форме, то это позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считает вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», - сказала Голикова.

Она также оценила ситуацию с коечным фондом для заболевших коронавирусом в российских регионах. По ее словам, с ноября обстановка стала легче. Сейчас в РФ работает до 280 тысяч коек.

«По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная», - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Вице-премьер также заявила, что российская вакцина справится с новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Она уточнила, что оснований сомневаться в этом нет.

Напомним, что в Великобритании обнаружена новая разновидность вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию, который способен распространяться еще быстрее.