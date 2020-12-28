Глава ЦБ рассказала, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Российские пенсионеры смогут получать выплаты в цифровых рублях, если это платежное средство будет введено. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI. Как подчеркнула председатель Банка России, жители страны будут иметь возможность выбрать, в какой форме получать пенсию.

«Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать», - заявила Набиуллина.

По словам глава Центробанка РФ, в ведомстве обсуждался вопрос о плюсах и минусах выпуска цифровой валюты, однако никаких решений принято не было.

«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать», - пояснила Набиуллина, обратив внимание, что сначала требуется понять, что люди и бизнес получат от выпуска цифровой валюты.

В октябре 2020 года Банк России сообщил о планах по разработке цифрового рубля. В соответствии с замыслом регулятора, новый формат валют будет представлять собой уникальный код, хранящийся в электронном кошельке. Передача цифровых денег будет осуществляться в виде перемещения цифрового кода из одного кошелька в другой. По концепции ЦБ РФ, такой вид валюты будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями.