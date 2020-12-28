В стране и мире Коронавирус Путин и президент Финляндии обсудили сотрудничество двух стран Виктория Ивашечкина Главы государств, в частности, подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с коронавирусом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщили в Кремле. «Обсуждены основные итоги сотрудничества России и Финляндии в уходящем году», - говорится в сообщении. В частности, политики обсудили отношения России и Евросоюза. Путин и Ниинисте также подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодной кооперации в торговле и экономике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика