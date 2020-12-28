Путин и президент Финляндии обсудили сотрудничество двух стран
Главы государств, в частности, подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
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Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщили в Кремле.
«Обсуждены основные итоги сотрудничества России и Финляндии в уходящем году», - говорится в сообщении.
В частности, политики обсудили отношения России и Евросоюза. Путин и Ниинисте также подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодной кооперации в торговле и экономике.