В стране и мире «Елка желаний»: Мантуров и Борисов пообещали исполнить детские новогодние желания Анна Назайкина В этом году в рамках благотворительной акции свои желания загадали 26 тысяч детей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Глава Минпромторга Денис Мантуров вместе с вице-премьером Юрием Борисовым приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Денис Мантуров снял с елки желание Александра из Москвы, который мечтает о поездке на гоночном автомобиле. «Сделаем с огромным удовольствием, но уточним у Александра, на каком автомобиле он хочет прокатиться конкретно, и обязательно реализуем», - пообещал глава ведомства. Вице-премьер Юрий Борисов пообещал исполнить желание Александры из Пермского края, которая мечтает о полете на вертолете. «Я думаю, это дело выполнимое. Надо только как-то с тобой связаться. Я обязательно возьму твой телефон, и мы организуем тебе полет на вертолете в новом году. Так что Дедушку Мороза обязательно попросим. Я думаю, он нам не откажет», - заявил он. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу исполнил желание 16-летней Евгении, которая хотела получить в подарок на Новый год графический планшет для рисования. Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Мечты детей исполняют чиновники, директора компаний, спортсмены, телеведущие, артисты и все желающие россияне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика