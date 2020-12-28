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В Кремле рассказали об отсутствии завесы тайны в жизни Путина

Ян Брацкий
13:07 28.12.2020
По словам пресс-секретаря главы российского государства, несмотря на внешнюю открытость, президент нуждается в личном пространстве.
В Кремле рассказали об отсутствии завесы тайны в жизни Путина
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Никакой завесы тайны в жизни российского президента Владимира Путина не существует. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тем не менее, глава государства нуждается в личном пространстве и большинство окружающих людей это понимают, уверен руководитель кремлевской пресс-службы.

«Никакой завесы тайны, практически никакой, не существует. Где он живет - всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери - да, у него есть дочери. Кто они - да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял, почему», - сказал Песков.

Одной из главный черт характера президента Песков назвал последовательность в работе и стойкость взглядов.

«Единственное, что не планирует менять президент - это свою работу, стиль своей работы, потому что, в его понимании, главное - это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы. Все-таки он рассчитывает на то, что люди с понимаем относятся к его личному пространству», - добавил пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, уровень доверия россиян к Владимиру Путину регулярно демонстрируют итоги президентских выборов.

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