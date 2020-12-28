Краснодарский край объявил 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным днем в Краснодарском крае. Соответствующее решение принял глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор распорядился сделать нерабочим последний день 2020 года сотрудникам администрации региона и органов исполнительной власти.

Как говорится в документе, для всех работодателей края мера носит рекомендательный характер. Выходной день с сохранением заработной платы работники получат по усмотрению работодателя.

«Как и по всей стране, постановление в Краснодарском крае рекомендательное. Все организации и предприятия, которые действуют в регионе, а также муниципалитеты, получили возможность сделать последний день 2020 года выходным днем», - говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею освободить россиян от работы в последний день года. Российский лидер назвал работу 31 декабря «своеобразной». После выступления главы государства субъекты начали массово объявлять 31 декабря выходным днем.