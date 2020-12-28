Названы сроки решения вопроса о дальнейшей судьбе МКС

Дальнейшая судьба международной космической станции (МКС) после 2024 года может быть решена в начале следующего года. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

«Еще судьба МКС до конца не решена, она будет определена, наверно, в первом квартале следующего года», - сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

С его слов, «Роскосмос» рассчитывает на следующий год запуск очередного российского сегмента МКС, который может стать базой для российской орбитальной станции будущего. Проект МКС рассчитан до 2024 года. Сейчас ведутся переговоры о возможном продлении ресурса станции. По мнению «Роскосмоса» все международные партнеры в этом заинтересованы.