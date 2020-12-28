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КС признал законным ограничение передвижения россиян во время пандемии

Виктория Ивашечкина
13:40 28.12.2020
Ранее в суде пытались оспорить постановление губернатора Московской области по действующим из-за коронавируса ограничительным мерам.
КС признал законным ограничение передвижения россиян во время пандемии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Конституционный суд (КС) РФ признал законным ограничение передвижения россиян во время пандемии COVID-19. Так, региональные власти вправе принимать соответствующие меры, которые касаются передвижения граждан в период пандемии.

«Установление положения по его конституционно значимому предназначению было продиктовано объективной необходимостью реагирования на экстраординарную опасность распространения коронавирусной инфекции», - говорится в официальном документе

Ранее в Конституционном суде пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что вводимые постановлением меры были временными и не носили характера абсолютного запрета. Только при условии, что человек имел уважительные причины для передвижения.

Ранее на жителя Подмосковья составили протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В Протвинском городском суде области заявили, что ограничения на передвижение граждан противоречат Конституции.

При этом Конституционный суд указал, что здоровье каждого человека является важным аспектом. Соответственно, при рассмотрении подобных дел суд должен будет учитывать все обстоятельства, ставшие причиной совершения такого проступка.

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