Новый участок ЦКАД открыли в Подмосковье

Госкомпания «Автодор» открыла для движения весь четвертый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Кроме того, запущено движение на части первого участка, перемычке между третьим и пятым участками кольца и на большей части ЦКАД-V.

Таким образом, для автомобилистов стало доступно 170 километров трассы в городских округах Электросталь, Домодедово, Павловский Посад и Воскресенск, а также в Богородском и Раменском округах.

«До 11 января проезд в отдельных участках будет бесплатный, - это новогодний подарок для жителей, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру проезд для легкового автомобиля будет стоить 2,5 рубля за километр, для грузовика - порядка 8 рублей за километр. Участки пятого пускового комплекса - от М9 до М3 бесплатный, все остальные работают в платном режиме», - заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал возможность введения скоростного лимита в 150 км/ч на отдельных участках дороги.

«Дорога технологически сегодня позволяет до 150 км/ч ехать, но мы пока такой задачи в ближайший год не ставим. Давайте 110 км/ч поедем - дальше посмотрим», - сказал Хуснуллин.

В будущем году «Автодору» предстоит завершить половину первого участка кольца, а также съезды и развязки с трассы. Запуск всей дороги планируется летом 2021 года. Как ожидается, ЦКАД разгрузит Московскую кольцевую автомобильную дорогу и примет на себя поток транзитного транспорта.