Жена Болдуина годами притворялась испанкой

Супруга актера Алека Болдуина Хилария несколько лет выдавала себя за испанку. В действительности женщина, чье настоящее имя Хиллари, является уроженкой штата Массачусетс, США, а не Испании, откуда, как когда-то утверждала знаменитость, она переехала в возрасте 19 лет.

О своем происхождении Хилария Болдуин сама рассказала в видеообращении на своей странице в Instagram. До этого момента весь мир считал жену Болдуина испанкой, женщина даже имитировала соответствующий акцент и утверждала, что родилась на острове Мальорка.

«Да, я белая девушка. Я белая девушка. Давайте начистоту: в Европе много белых людей, и моя семья белая. Этнически во мне много, много народностей», - заявила 36-летняя женщина, указал на сильную связь с испанской культурой.

Кроме того, по словам Бодуин, часть ее семьи до сих пор проживает в Испании, а свое детство она провела в обеих странах.

Заявление Болдуин стало ответом на травлю со стороны интернет-пользователей. Как пишет Daily Mail, американцы заподозрили знаменитость во лжи по поводу происхождения еще в середине декабря. Люди отыскивали архивные интервью и подвергали несоответствия в биографии критике.